Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Американский психоделик-рок-исполнитель Тай Сегалл объявил о своем предстоящем альбоме Hello, Hi и поделился заглавным треком. Об этом 26 апреля написал портал The Line Of Best Fit.

Hello, Hi — первый новый релиз Тая Сегалла с момента выпуска саундтрека к Whirlybird в феврале.

Новый альбом Сегалла был в основном записан им самим у себя дома и станет его первым несаундтрековым альбомом с прошлогоднего альбома Harmonizer. Новая пластинка включит в себя 10 песен и выйдет 22 июля на лейбле Drag City

