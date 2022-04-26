Лас-Вегас, США, , 23:56 — REGNUM Посетители фанатского фестиваля CinemaCon, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) возможно, первыми увидят сцены из будущего фильма «Аватар 2» Джеймса Кэмерона. Об этом 26 апреля сообщает портал Comicbook.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

Издание обратило внимание, что презентация Disney и её дочерних студий состоится 27 апреля 2022-го. Ожидается, что в её рамках кинокомпания покажет первый тизер-трейлер сиквела «Аватара», а также новый ролик, посвящённый кинокомиксу «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Отметим, что ещё в марте 2022 года СМИ сообщили, что трейлер «Аватара 2» могут показать перед премьерой сиквела «Доктора Стрэнджа», которая состоится в США 6 мая 2022-го. Ранее президент 20th Century Studios Стив Эсбелл заявил, что «Аватар 2» выйдет на большие экраны в 2022 году (премьера картины запланирована на 15 декабря 2022 года). Он также заявил, что зрители «не готовы» к тому, что им хочет показать Джеймс Кэмерон. Напомним, в проекте участвуют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Джованни Рибизи, Сигурни Уивер и другие известные актёры.

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