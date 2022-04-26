Вашингтон, 26 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Американский регулятор направил Amazon официальное предупреждение после инцидента в декабре 2021 года, когда шесть подрядчиков погибли, а еще один получил тяжелые ранения в результате удара торнадо по складу компании в штате Иллинойс, сообщает 26 апреля Reuters.

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Управление по охране труда и здоровья США (OSHA) не стало выносить замечаний, однако обязало компанию внести улучшения для защиты работников и водителей-контрактников, чтобы избежать смертей в бедующих чрезвычайных ситуациях.

Ранее управление в течение шести месяцев расследовало причины обрушения одного из зданий Amazon в Иллинойсе.

Напомним, что тогда торнадо пронеслось по шести штатам США, оставив за собой шлейф смерчей и разрушив города. В результате погибли как минимум 80 человек.