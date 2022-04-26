Москва, 27 апреля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Формальное вступление Финляндии в НАТО лишь формализует сотрудничество этой страны с военно-политическим альянсом. Об этом 26 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«У нас с Финляндией 1300 километров границы. Потому придётся усиливать нашу группировку — тем более, что расстояние от границы до Петербурга составляет менее 200 километров. Кроме того, финскую территорию могут использовать против России», — заявил эксперт.

Однако подобный вариант развития событий рассматривался давно, уверен эксперт.

Вхождение Финляндии в НАТО лишь формализует сотрудничество с альянсом, которое уже и так имело место быть на уровне теснейшего союза, отметил Трухачёв.

«Так что какого-то критического значения для России это иметь не должно», — заключил эксперт.

Напомним, что представители Швеции и Финляндии после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине заявили о возможном отказе от нейтрального статуса и вступлении в НАТО.