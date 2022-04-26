Тирана, 26 апреля 2022, 23:51 — REGNUM Глава парламентской фракции правящей Социалистической партии Албании Таулянт Бала 26 апреля заявил, что его партия не будет вести переговоры о кандидатуре на пост президента с лидером одной из частей расколовшейся Демократической партии Албании Сали Беришей.
Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, Бала заявил, что Бериша для него не существует.
Напомним, Сали Бериша год назад был объявлен США персоной нон грата, после чего лидер Демпартии Люльзим Баша инициировал его исключение из партии, что повлекло за собой ее раскол.
Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в Албании призвала отказаться от нападок на реформу правосудия