Лондон, 26 апреля 2022, 23:46 — REGNUM Украина раньше намеченного срока получит от Британии дальнобойные крылатые ракеты Brimstone, заявил 26 апреля в парламенте заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи.

Британский флаг
Британский флаг

По его словам, Киев может получить эти ракеты ещё до 10 мая.

«Хочу проинформировать Палату общин, что мы предоставим Brimstone украинцам в предстоящие несколько недель, возможно еще в период парламентского перерыва перед тронной речью королевы», — заявил Хиппи.

Напомним, тронная речь назначена на 10 мая.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что в настоящий момент нельзя отправить на Украину ни противокорабельные ракеты Harpoon, ни ракеты Brimstone.

Однако, пояснил Хиппи, теперь сроки возможных поставок ускорятся.

«Когда министр обороны делал вчера заявление в парламенте, он упомянул, что в 2020 году мы согласились в принципе разработать и продать морской вариант ракеты Brimstone. Недавно Украина запросила ракеты дальнего действия для поражения наземных целей, и правительство изучало вопрос, могут ли Brimstone из запасов быть использованы для этих целей… Но учитывая скорость работы наши специалистов и компаний-производителей, я сообщаю, что они приблизили эти сроки», — сказал Хиппи.

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