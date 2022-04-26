Лондон, 26 апреля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Украина раньше намеченного срока получит от Британии дальнобойные крылатые ракеты Brimstone, заявил 26 апреля в парламенте заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи.

Британский флаг

По его словам, Киев может получить эти ракеты ещё до 10 мая.

«Хочу проинформировать Палату общин, что мы предоставим Brimstone украинцам в предстоящие несколько недель, возможно еще в период парламентского перерыва перед тронной речью королевы», — заявил Хиппи.

Напомним, тронная речь назначена на 10 мая.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что в настоящий момент нельзя отправить на Украину ни противокорабельные ракеты Harpoon, ни ракеты Brimstone.

Однако, пояснил Хиппи, теперь сроки возможных поставок ускорятся.

«Когда министр обороны делал вчера заявление в парламенте, он упомянул, что в 2020 году мы согласились в принципе разработать и продать морской вариант ракеты Brimstone. Недавно Украина запросила ракеты дальнего действия для поражения наземных целей, и правительство изучало вопрос, могут ли Brimstone из запасов быть использованы для этих целей… Но учитывая скорость работы наших специалистов и компаний-производителей, я сообщаю, что они приблизили эти сроки», — сказал Хиппи.