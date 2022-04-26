Магнитогорск, Челябинская область, 26 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Двое жителей города Магнитогорска (Челябинская область) задержаны за ложное сообщение о минировании двух многоквартирных жилых домов, сообщили 26 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Задержали магнитогорцев, анонимно сообщивших о «минировании», сотрудники полиции, регионального управления ФСБ и бойцы ОМОНа «Сталь».

Магнитогорцы совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения «из хулиганских побуждений». «В настоящий момент по данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело», — сообщили в Росгвардии.