Санта-Клара, США, 26 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready, который оптимизирует работу видеокарт компании в некоторых играх. Об этом 26 апреля сообщает портал Wccftech.

BagoGames Nvidia

Отмечается, что версия драйвера 512.19 улучшает производительность в Dune: Spice Wars. Кроме того, в ней оптимизирована работа с играми Chernobylite (трассировка лучей), JX3 Online (DLSS) и Vampire The Masquerade: Bloodhunt. Кроме того, в ПО Nvidia появились оптимальные игровые настройки для Death Stranding: Director’s Cut, Elex II, Ghostwire: Tokyo, GRID Legends, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Martha Is Dead, The Planet Crafter и Tiny Tina’s Wonderlands.

Напомним, программа Nvidia GeForce Experience, которая идёт вместе с драйвером GeForce Game Ready, предоставляет геймерам помощь в настройке графики в играх. Кроме того, у неё есть ряд других функций, которые могут помочь пользователям.