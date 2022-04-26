Челябинск, 26 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Житель Челябинска, ограбивший салон сотовой связи, был задержан сотрудниками Росгвардии, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.

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Инцидент произошёл вечером 24 апреля: в северо-западной части областного центра молодой мужчина ворвался в салон сотовой связи и, разбив витрину, убежал с четырьмя смартфонами.

Администрация магазина обратилась в силовые структуры: бойцы группы задержания вневедомственной охраны задержали похитителя. Он пытался скрыться с места преступления, предприняв попытку бегства через проезжую часть.

Поскольку он бежал на красный свет, то попал под колеса автомобиля, получив при этом не угрожающие жизни травмы. Задержанным оказался ранее трижды судимый 18-летний челябинец, которого отвезли в больницу.