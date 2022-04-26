София, , 23:41 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 26 апреля провел встречу с комиссаром Еврокомиссии по вопросам расширения Оливером Вархели.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой обсуждения на встрече стал украинский кризис и обострение отношений между Северной Македонией и Болгарией в последний месяц.

Болгарский политик подчеркнул, что проблемы в отношениях с Северной Македонией связаны с очень чувствительными для Болгарии темами, однако выразил заинтересованность в нахождении решений по открытым вопросам двусторонних отношений Софии и Скопье.

По словам Петкова, построению взаимного понимания и доверия между странами способствует сотрудничество в некоторых сферах — энергетической и инфраструктурной

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