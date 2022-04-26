Лондон, 26 апреля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Лондон не хотел бы выхода боевых действий за пределы Украины, заявил 26 апреля премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью телеканалу TalkTV.

Chatham House Борис Джонсон

Об этом он сообщил, комментируя своё же заявление о «праве Киева» на удары по России с помощью британского вооружения.

«Мы не хотим, чтобы кризис вышел из границ Украины, но, как сказал министр по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи, у Украины есть право на самооборону», — заявил Джонсон.

Напомним, ранее Минобороны России предупредило, что провоцирование Лондоном украинских ударов по объектам на территории РФ вызовет пропорциональный ответ и западные советники в центрах принятия решений в Киеве «не будут проблемой».