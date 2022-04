Токио, , 23:25 — REGNUM Sony пригласила режиссёра Риса Томаса к участию в проекте игрового фильма на основе популярного аниме-сериала «Роботек». Об этом 26 апреля сообщает портал We Got This Covered.

Концептальное изображение для «Роботек» Robotech.com

В качестве продюсеров выступят Марк Кантон («План побега») и Джанни Нуннари («От заката до рассвета»). Сценарий напишут Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, которые работали над фильмами Marvel о Железном Человеке и Крейвене-охотнике. К проекту также будут привлечены Брайан Гейтвуд и Алессандро Танака. Напомним, что Рис Томас снял первый, второй и шестой эпизоды сериала Marvel «Соколиный глаз».

Для справки: выходивший в США на ТВ сериал «Роботек» (Robotech) представлял собой компиляцию из трёх разных японских аниме-шоу: «Гиперпространственная крепость Макросс» (Super Dimension Fortress Macross), Super Dimension Cavalry Southern Cross и Genesis Climber Mospeada. Его премьера состоялась 4 марта 1985 года на телеканале Syndicated.

