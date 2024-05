Глазго, Великобритания, 26 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Шотландская шугейз-группа Mogwai выпустила новый сингл Boltfor в преддверии своих британских гастролей. Об этом 26 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот NME Стюарт Брейтуэйт из Mogwai

Boltfor — первый новый релиз группы в 2022 году, следующий за прошлогодним альбомом As The Love Continues, ставшим номером один в Великобритании и победителем конкурса «Альбом года в Шотландии».

Новая песня сопровождается видеоклипом, снятым режиссером Сэмом Вилом, и была первоначально записана во время сессий As The Love Continues в Vada Studios, а затем закончена в личной студии группы Castle of Doom в прошлом месяце.

Ранее в этом месяце Стюарт Брейтвейт из группы Mogwai объявил о своем предстоящем мемуаре «Космические корабли над Глазго: могваи и растраченная молодость», который выйдет в сентябре.