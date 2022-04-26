Челябинск, 26 апреля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Незаконная сделка по контрабанде продукции военного назначения выявлена и пресечена сотрудниками Челябинской таможни совместно с сотрудниками регионального управления УФСБ РФ, сообщили 26 апреля в пресс-службе таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни

Как рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов, житель региона незаконно перевёз в Казахстан 370 танковых шлемофонов ТШ-4М. При этом он изменил в сопроводительных документах характеристики и назначение товара.

Евгений Мелехов «Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения, вывоз которой за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ, а незаконное перемещение преследуется по закону».

В связи с этим правонарушением Челябинская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.