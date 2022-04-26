Манчестер, Великобритания, , 23:15 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба уведомил одноклубников о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента после завершения сезона. Об этом 26 апреля сообщило издание The Mirror.

Поль Погба Антон Зайцев

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также француз получил семь желтых и одну красную карточки.

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Погба претендуют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».