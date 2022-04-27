Москва, , 00:02 — REGNUM Результаты парламентских выборов в Словении не изменят принципиального отношения к России со стороны словенских элит. Об этом 26 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Словения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В краткосрочной перспективе результаты выборов ничего не изменят, хотя по их результатам антироссийские ястребы и не вошли в кабинет», — заявил эксперт.

Правительство Словении в любом составе не откажется от поддержки Украины, и уже принятое решение о поставках оружия не пересмотрит, уверен эксперт.

«Речь может идти только о среднесрочном улучшении отношений после какого-то промежуточного урегулирования. Сейчас очень многое зависит от того, кто войдёт в правительство Роберта Голоба. А там возможны варианты — от идейный русофобов до прагматиков», — заключил Трухачёв.

Напомним, что в Словении по результатам парламентских выборов одержало победу «Движение «Свобода».