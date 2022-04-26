Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Компания 2K Games разрабатывает игру, которая будет похожа на популярную многопользовательскую гоночную «футбольную» аркаду Rocket League. Об этом 26 апреля сообщает портал Eurogamer.

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Известный отраслевой инсайдер Том Хендерсон утверждает, что новый проект 2K Games называется Gravity Goal. Он отметил, что эта игра будет сильно похожа на Rocket League, однако главное отличие будет заключаться в том, что вместо автомобилей в ней будут использоваться велосипеды. Кроме того, разработчики планируют ввести в игровой процесс новую механику: геймеры смогут повреждать транспортные средства противников при помощи некого диска, что, возможно, будет замедлять оппонентов.

По словам Хендерсона, Gravity Goal станет одной из 26 бесплатных игр, которые ранее анонсировала компания Take-Two Interactive. Ожидается, что релиз состоится на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Инсайдер добавил, что в конце 2021 года проект находился в стадии закрытого альфа-тестирования, таким образом, 2K Games и Take-Two Interactive могут выступить с анонсом «в ближайшие месяцы».

Напомним, разработкой Rocket League занимается компания Psyonix. В июле 2020 года игра стала бесплатной и «переехала» из сервиса Steam на платформу Epic Games Store.

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