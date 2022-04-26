Тбилиси, 26 апреля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что целью публикации смонтированных записей телефонного разговора экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и российского предпринимателя Владимира Евтушенкова было вызвать беспорядки в стране и втянуть её в войну, сообщает 26 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

По его словам, именно распространитель слухов должен доказывать их правдивость.

«Единственное, что подтверждает эта кампания, — это то, о чём мы уже давно говорим, что против Грузии ведется кампания по дезинформации, чтобы вызвать беспорядки в стране, чтобы вовлечь Грузию в войну. Вчера самым хорошим было то, что мы визуализировали, как готовится и реализуется эта кампания по дезинформации. Эти так называемые «записи» — это монтаж, что можно увидеть невооруженным глазом и ухом. Затем мы видим, как всё это работает, как эта тема актуализируется «Единым национальным движением», затем телевидением, близким к ЕНД, затем молодёжным крылом ЕНД «Сирцхвилиа» («Позор»), которое выносит тему из страны за границу, это — целый конвейер. И ничто не указывает на то, что эти факты подлинные», — сказал Папуашвили.

По его словам, если у кого-то есть, что расследовать, то это не входит в компетенцию парламента.

25 апреля были обнародованы две записи разговора между основателем правящей партии «Грузинская мечта» олигархом Бидзиной Иванишвили и российским предпринимателем. На записи находящийся под санкциями российский бизнесмен Владимир Евтушенков звонит Иванишвили и они обсуждают намечаемую встречу представителей российского бизнеса с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.