Белград, , 23:23 — REGNUM США выступают за то, чтобы все страны Западных Балкан интегрировались в Евросоюз. Об этом заявила помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем 26 апреля в Белграде, сообщила пресс-служба сербского лидера.

Карен Донфрид State.gov

Американский чиновник подчеркнула, что евроинтеграция региона является одним из приоритетов американской внешней политики на Балканах.

Донфрид поддержала инициативу о создании региональной зоны свободной торговли Open Balkan. По ее словам, эта инициатива является шансом для лучшей промоции инвестиционных возможностей региона.

Напомним, что документы о создании единой зоны свободной торговли Open Balkan подписали Сербия, Албания и Северная Македония. Сепаратистское Косово отказалось присоединиться к этой инициативе.