Белград, 26 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. США выступают за то, чтобы все страны Западных Балкан интегрировались в Евросоюз. Об этом заявила помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем 26 апреля в Белграде, сообщила пресс-служба сербского лидера.

State.gov Карен Донфрид

Американский чиновник подчеркнула, что евроинтеграция региона является одним из приоритетов американской внешней политики на Балканах.

Донфрид поддержала инициативу о создании региональной зоны свободной торговли OpenBalkan. По ее словам, эта инициатива является шансом для лучшей промоции инвестиционных возможностей региона.

Напомним, что документы о создании единой зоны свободной торговли OpenBalkan подписали Сербия, Албания и Северная Македония. Сепаратистское Косово отказалось присоединиться к этой инициативе.