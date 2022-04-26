Москва, , 23:07 — REGNUM Московский ЦСКА рассматривает возможность продажи 22-летнего атакующего полузащитника сборной Исландии по футболу Арнора Сигурдссона, выступающего за «Венецию» на правах аренды.

Герасимов против Сигурдссона Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Футболист может покинуть «красно-синих» в грядущее летнее трансферное окно. Трансферная стоимость 22-летнего исландца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Сигурдссон выступает за ЦСКА с 31 августа 2018 года после перехода из «Норрчеппинга» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение полузащитника с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Арнор Сигурдссон принял участие в девяти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог набрать очков по системе гол+пас.