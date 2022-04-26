Рим, , 23:07 — REGNUM Италия продолжит поставки оружия на Украину, заявил 26 апреля министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Лоренцо Гуэрини Difesa.it

Как сообщалось ранее, против поставок наступательного оружия из Италии в Киев высказался лидер популистов экс-премьер Джузеппе Конте. Однако наблюдатели полагают, что позиция крупнейшей фракции парламента (около трети мест) ничего не изменит.

Представители большинства политических партий и всех основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.