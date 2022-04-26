Лондон, , 23:06 — REGNUM Окончательное решение по вопросу обмена попавших в плен в Мариуполе британских наёмников Эйдена Эслина и Шона Пиннера будут принимать власти Украины, заявил 26 апреля премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью телеканалу TalkTV.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

«Мы окажем любую помощь. Я сочувствую семье Эйдена. Важно понимать, что он и другие британцы, которые сражаются в составе ВСУ, попадая в плен не являются заложниками. Они военнопленные, на них распространяются права, предусмотренные Женевской конвенцией. По военным законам их не должны показывать на телевидении», — заявил Джонсон.

При том он также сообщил, что не считает события на Украине конфликтом между Россией и НАТО, и не хочет, чтобы они вышли за украинские пределы.

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