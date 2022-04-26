Химки, Московская область, 26 апреля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sports Walla, 25-летний российский фланговый защитник «Химок» Александр Филин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля. Об этом 26 апреля сообщило издание Sports Walla.

ФК «Химки»

По информации источника, в подписании Александра Филина заинтересован «Маккаби Хайфа», занимающий первое место в турнирной таблице внутреннего чемпионата.

В текущем сезоне Александр Филин принял участие в восемнадцати матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

Филин выступает за «Химки» с 1 июля 2018 года после перехода из «Нижнего Новгорода» на правах свободного агента. На данный трансферная стоимость 25-летнего россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.