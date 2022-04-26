Рим, 26 апреля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Около 23 миллионов жителей Италии являются участниками так называемой «экономики second hand», таковы опубликованные 26 апреля итоги исследования Bva Doxa.

Ruhrnachrichten.de Евро

В абсолютных показателях активнее всего продаются подержанные автомобили (11,5 млрд евро за год), домашние и личные вещи (5,7 млрд евро), электроника (4,1 млрд евро).

Для 56% граждан, использующих такой способ покупок и продаж, основной движущий фактор — желание сэкономить, но почти половина граждан (49%) заявили и об экологическом подтексте своего потребительского поведения (желание сэкономить число произведенных предметов).