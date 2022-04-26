Никосия, 26 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Кипра во вторник, 26 апреля, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

dimitrisvetsikas1969 Кипр

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 57 километрах к юго-западу от города Лимасол с населением более 150 тысяч человек, чаг подземных толчков залегал на глубине 17 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.