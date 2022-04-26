Токио, , 22:57 — REGNUM Вскоре состоится премьера аниме-сериала на основе видеоигры Pokemon Legends: Arceus. Об этом 26 апреля сообщает портал GamesRadar.

Покемон geralt

Создатели шоу объявили на недавно созданной странице в Twitter (запрещённый в России сервис), что выложат в сеть первый эпизод 18 мая 2022 года, немного позже они опубликуют ещё две серии. Пока сериале известно немногое: в центре повествования будет находиться новый персонаж по имени Алек, который путешествует по древней земле Хисуи, встречаясь с покемонами. На сегодня нет информации о том, появятся ли в этом аниме персонажи-люди из Pokemon Legends: Arceus.

Для справки: Pokemon Legends: Arceus — это ролевая игра на основе вселенной Pokemon, релиз которой состоялся 28 января 2022 года на консоли Nintendo Switch. Она предлагает геймерам ловить и коллекционировать покемонов, ранее Nintendo сообщила, что игра пользуется популярностью среди поклонников франшизы.

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