Севилья, Испания, , 22:57 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге 2021/22, продолжает претендовать на 29-летнего бразильского центрального защитника «Севильи» Диего Карлоса Сантоса, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

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Диего Карлос Сантос выступает за «Севилью» с 1 июля 2019 года после перехода из французского «Нанта» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение бразильца с испанским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Диего Карлос Сантос принял участие в 29-ти турах чемпионата Испании, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Гранады», «Осасуны» и «Леванте».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» планировал подписать Диего Карлоса Сантоса еще в прошедшее зимнее трансферное окно.