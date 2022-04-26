Севилья, Испания, 26 апреля 2022, 22:57 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге 2021/22, продолжает претендовать на 29-летнего бразильского центрального защитника «Севильи» Диего Карлоса Сантоса, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»
Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»
Leedsunited.com

Диего Карлос Сантос выступает за «Севилью» с 1 июля 2019 года после перехода из французского «Нанта» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение бразильца с испанским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Диего Карлос Сантос принял участие в 29-ти турах чемпионата Испании, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Гранады», «Осасуны» и «Леванте».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» планировал подписать Диего Карлоса Сантоса еще в прошедшее зимнее трансферное окно.