Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Американский рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) объявил о мировых гастролях. Соответсвующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 26 апреля.

Lil Nas X Cosmopolitan UK

Так, артист планирует провести 21 выступление, включая крупнейшие города США, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Испании. Старт тура намечен на сентябрь 2022 года, а его окончание ожидается в ноябре того же года.

Напомним, что Lil Nas X прославился в 2018 году благодаря хиту Old Town Road. В сентябре 2021 года музыкант опубликовал свой дебютный студийный альбом.

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