Подгорица, 26 апреля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Аэропорты Черногории (ACG) в 2021 году заработали 2,4 миллиона евро, говорится в финансовом отчете компании, который был представлен в Налогово-таможенное управление страны, пишет издание Vijesti.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Самолеты

2020 год, ознаменовавшийся пандемией коронавируса, госкомпания закончила с убытком в 14,2 млн, а в 2019 году получила прибыль почти в 27 млн. евро.

Общий накопленный убыток на конец прошлого года при таком положительном результате составил 1,2 млн евро, а общий капитал увеличился на 4,62 млн — до 135,522 млн.

Выручка от продаж составила 18,9 млн, что почти в три раза больше, чем годом ранее, тогда как в 2019 году они составляли 31,9 млн. За прошлый год дополнительно получено 3,373 миллиона за счет прочих доходов.

Половина выручки от продаж была связана с доходом от обслуживания пассажиров, который составляет 15 евро на одного вылетающего пассажира, а 3,85 миллиона были заработаны на основе сбора за посадку и взлет самолета.