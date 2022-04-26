Рим, , 22:54 — REGNUM Как сообщает издание Football.London, руководство «Ромы» хочет получить у лондонского «Арсенала» 80 миллионов евро за трансфер 24-летнего центрфорварда сборной Англии Тэмми Абрахама.

Тэмми Абрахам @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Абрахам выступает за «Рому» с 17 августа 2021 года после перехода из лондонского «Челси» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Текущее соглашение Абрахама с «волками» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 33-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.