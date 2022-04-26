Рим, 26 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Глава комитета сената Италии по международным вопросам Вито Петрочелли будет исключен из популистского «Движения 5 звезд», заявил 26 апреля лидер партии экс-премьер страны Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Также фракция поддерживает инициативу снятия Петрочелли с его поста, хотя и не может выдвигать эту инициативу сама, добавил он.

Как сообщалось ранее, Петрочелли вызвал резкую критику СМИ и политиков Италии своей недостаточно проукраинской позицией, а после того, как он выделил букву Z в одном из своих постов в соцсетях, депутаты заговорили о том, что Петрочелли должен лишиться поста немедленно.

Представители большинства политических партий и всех основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.