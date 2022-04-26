Тирана, , 22:57 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 26 апреля опубликовало материал, согласно которому только за первые три месяца 2022 года территорию страны покинули 1 053 690 граждан, что на 39% больше, чем за тот же период в 2021 году и составляет треть населения страны.

Выезд Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

При этом за тот же период в страну въехали 1 545 984 иностранцев, из которых 874 774 — албанцы из Косово, Северной Македонии и других стран.

Отмечается рост туристов из Греции, при этом число посетителей из Косово уменьшилось на 10%. При этом число транзитных поездок через Албанию возросло на 13,3% по сравнению с 2021 годом и составило 10 703.

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