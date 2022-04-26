София, , 22:54 — REGNUM Уведомление о том, что поставки российского газа прекращаются, получил «Булгаргаз», сообщает 26 апреля болгарское минэнерго.

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Уточняется, что информация поступила от Газпрома: с 27 апреля будут приостановлены поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт».

Ранее об аналогичном уведомлении сообщили в польских энергокомпаниях. Поляки пояснили, что отказались от расчётов за российский газ в рублях.

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