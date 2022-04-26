«Булгаргаз» уведомили о прекращении поставок газа из РФ
София, 26 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Уведомление о том, что поставки российского газа прекращаются, получил «Булгаргаз», сообщает 26 апреля болгарское минэнерго.
Gazprom.ru
Газпром
Уточняется, что информация поступила от Газпрома: с 27 апреля будут приостановлены поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт».
Ранее об аналогичном уведомлении сообщили в польских энергокомпаниях. Поляки пояснили, что отказались от расчётов за российский газ в рублях.