Оттава, , 22:46 — REGNUM Канадский инди-рок-исполнитель Шон Николас Сэвидж вернулся с анонсом своего предстоящего альбома Shine, спродюсированного Маком ДеМарко, и выпустил заглавный трек. Об этом 26 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Мак ДеМарко Скриншот The Line Of Best Fit

Shine — второй трек из нового альбома Сэвиджа, после вышедшего в прошлом месяце Comet. Shine последует за альбомом Сэвиджа 2020 года Life Is Crazy. Новый альбом был записан и спродюсирован Маком ДеМарко в Лос-Анджелесе.

Шон Николас также высказался о своем будущем альбоме: «В Life is Crazy я погружался в переполняющий меня эмоциональный опыт жизни, а в Shine я просто хотел углубиться в это серьезнее, чтобы эффект был исцеляющим».

