Подгорица, 26 апреля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. С 17 еженедельными ротациями черногорский аэропорт Тиват, наряду с Цюрихом, станет самым загруженным направлением, куда сербская авиакомпания Air Serbia будет летать в мае 2022 года.

Aleem Yousaf Самолёт авиакомпании Air Serbia

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia значительно увеличит количество рейсов из своего хаба в Белграде на рейсы в Тиват и Подгорицу в течение мая в преддверии основных месяцев летнего туристического сезона.

С 27 мая Air Serbia вводит еще один дополнительный еженедельный рейс по маршруту Белград-Тиват, поэтому ее самолеты будут летать в этот черногорский прибрежный город 18 раз в неделю.

В июне, наряду с линией в Белград, Air Serbia введет дополнительные сезонные рейсы между Тиватом и Нишем.

Маршрут в Подгорицу также будет одним из самых загруженных в сети Air Serbia, потому что в мае сербская национальная авиакомпания из Белграда будет совершать 16 еженедельных рейсов в столицу Черногории.