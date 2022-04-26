Белград, , 23:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид во время переговоров в Белграде обсудили состояние диалога Белграда и Приштины, отношение Сербии к ситуации на Украине, процесс евроинтеграции и двухсторонние сербско-американские отношения. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба президента Вучича.

Александр Вучич

Вучич и Донфрид также обсудили вопросы диверсификации источников энергоснабжения Сербии и Западных Балкан в целом.

Собеседники согласились, что открытые вопросы в диалоге Белграда и Приштины могут быть решены при посредничестве Евросоюза, отмечается в сообщении.

Александр Вучич напомнил американской гостье, что сербская сторона выполнила все свои обязательства в рамках Брюссельского соглашения, в то время как Приштина упорно отказывается выполнить свою часть этого соглашения. Он отметил, что даже спустя девять лет после подписания этого документа сепаратисты даже не начали процесс формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии.

Напомним, что в соответствии с Вашингтонским соглашением, подписанным в сентябре 2020 года, Сербия должна работать над диверсификацией источников снабжения энергоносителями. В данный момент страна закупает газ только в России.