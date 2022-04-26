Элиста, 26 апреля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В Калмыкии в результате ДТП с участием грузовика погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась примерно в 1:37 мск 26 апреля в Целинном районе. На 229-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Смертельные травмы получил один человек.

На месте дорожной аварии работали силы и средства Целинного пожарно-спасательного гарнизона.