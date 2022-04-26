Москва, 26 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Наказать Киргизию нужно прежде всего путём лишения гастарбайтеров возможности зарабатывать и высылать деньги на родину. Об этом 26 апреля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Гастарбайтеры. Москва

«В отличие от Казахстана, из Киргизии к нам массово едут мигранты. И наиболее эффективный инструмент здесь — введение виз и изъятие паспортов РФ у получивших их киргизов», — заявил эксперт.

Учитывая, какое количество денег переводят на родину киргизские мигранты, удар окажется ощутимым, считает политолог.

«Кроме того, можно негласно поддержать территориальные претензии Китая к Киргизии. Или хотя бы пригрозить этим», — заключил Трухачёв.

Напомним, что министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Азамат Жаманкулов фактически ввёл запрет на показ фильмов о Донбассе.