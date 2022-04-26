Турин, Италия, 26 апреля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ может пригласить на пост главного тренера Антонио Конте, передают 26 апреля французские и итальянские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

По этим данным, клуб готов нести дополнительные затраты в надежде на победу в Лиге чемпионов.

Для достижения этой цели нынешняя зарплата Конте в английском «Тоттенхэме» (17 млн евро в год) в Париже может быть почти удвоена (30 млн евро в год).