27 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 00:09 — REGNUM Сообщение польской газовой компании PGNiG о том, что она получила от Газпрома уведомление о приостановке поставок газа по Ямальскому контракту с 27 апреля 2022 года, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Говорят, после этой новости цены на кизяк в Европе бьют рекорды!» — шутит Алексей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение отказаться от поставок газа в Польшу является верным решением российской газовой компании, потому что Варшава уже долгое время демонстрирует откровенно агрессивные жесты в сторону России.

«Ну и правильно, что так сделали. Нечего русофобом нашим газом пользоваться», — считает Алексей Х.

«Ну вот. Наши ультиматумы ожидаемо приводят к отказу русофобов от российских энергоносителей», — отметила Екатерина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Польша, идущая в авангарде антироссийской политики, отказывается закупать российское голубое топливо за рубли, что, вероятно, и стало причиной отказа Газпрома от дальнейших поставок газа в эту страну.

«Ещё одно доказательство того, что Путин не врал, когда говорил, мол, нет оплаты, значит нет газа», — пишет Елена Д.

«Ну вот, доигрались, Путин порядочно поступил с Европой, дал возможность сохранить поставку газа, чтобы не разрушить их экономику. Но им всё не впрок. В злобе не знают, как нагадить России. Даже себе в ущерб уже всё делают. Теперь не вылезут из объятий Америки», — убеждён Лёлек Б.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает необходимым отказывать в поставках газа всем, кто исповедует русофобию и позволяет себе непотребства в отношении нашей страны.

«Давно пора. Полякам продавать все наши товары нужно только за рубли либо же за золото. Покупать у них надо тоже в рублях, чтобы любые наши взаимоотношения шли на благо России. Не хотят? Пусть дальше думают», — предлагает Александр Л.

«Всё правильно! Давно пора надо было это сделать. Теперь главное — быть твёрдыми и не идти просто так на уступки. Враги так враги», — указывает Андрей Г.

«Наконец-то! Лично мне для Польши жалко газа, даже за деньги, даже задорого», — написал Арсений А.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре Польша окажется в крайне неприятном положении, оставшись без поставок российского газа.

«Они закупили на 3-6 месяцев, им пока этого, конечно, хватит, но потом «заскулят», как и остальные», — уверена Ирина С.

Нашлись и те, кто уверены, что такие гиены, какие засели в польском правительстве, обязательно найдут как выкрутиться из столь щекотливой ситуации.

«Польшей, я уверен, не идиоты управляют. Знали, на что шли. Значит, у польского правительства есть запасной план, либо же это и был их основной план. Судя по всему, они смогут прожить без российского газа. Набрали, поди, где-то контрактов на стороне и по капельке со всего света наберут нужное количество топлива. Всё-таки им важно быть экономически готовыми к многолетнему противостоянию России. А России предстоит противостоять Польше», — пишет Артём Ф.

Напомним, 26 апреля польская газовая компания PGNiG сообщил о том, что получила от Газпрома уведомление о приостановке поставок газа по Ямальскому контракту с 27 апреля 2022 года.