Москва, 26 апреля 2022, 22:45 — REGNUM Дилара Зинатуллина, являющаяся супругой популярного российского рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн), объяснила, почему он испытывает проблемы со здоровьем. Об этом пишет издание StarHit 26 апреля.
«Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — всё вызвано переездом из России. Всё пошло после этого», — рассказала Зинатуллина. Также Дилара отметила, что на состояние музыканта негативно повлияло полное отсутствие концертов за рубежом.
Напомним, что в начале апреля 2022 года стало известно о расставании Дилары Зинатуллиной и Моргенштерна. Причиной разрыва пары стала измена рэпера.
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