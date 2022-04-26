Москва, , 22:45 — REGNUM Дилара Зинатуллина, являющаяся супругой популярного российского рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн), объяснила, почему он испытывает проблемы со здоровьем. Об этом пишет издание StarHit 26 апреля.

Моргенштерн Цитата из видео «MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ» на YouTube

«Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — всё вызвано переездом из России. Всё пошло после этого», — рассказала Зинатуллина. Также Дилара отметила, что на состояние музыканта негативно повлияло полное отсутствие концертов за рубежом.

Напомним, что в начале апреля 2022 года стало известно о расставании Дилары Зинатуллиной и Моргенштерна. Причиной разрыва пары стала измена рэпера.

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