Женева, Швейцария, 26 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 379 084 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2718 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 26 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже508 041 253 носителя вируса, подтверждено 6 224 220 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 348 582 выявленных инфицированных и 1227 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.