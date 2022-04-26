Ростов-на-Дону, , 22:36 — REGNUM Исполнять обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения» будет Сергей Бреус. Соответствующая информация размещена на сайте организации, передаёт ИА REGNUM 26 апреля.

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40-летний управленец в отрасли жилищно-коммунального хозяйства работает более 17 лет. В разные годы он работал в горводоканале Новочеркасска, преподавал в донских вузах. В управлении развития систем водоснабжения Сергей Бреус трудится с 2013 года.

ИА REGNUM сообщало, что с января 2022 года организацию недолгое время возглавлял Сергей Любушкин, ранее занимавший пост директора МУП «Водоканал» Новороссийска.

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