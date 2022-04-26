Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Исполнять обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия «Управление развития систем водоснабжения» будет Сергей Бреус. Соответствующая информация размещена на сайте организации, передаёт ИА REGNUM 26 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

40-летний управленец в отрасли жилищно-коммунального хозяйства работает более 17 лет. В разные годы он работал в горводоканале Новочеркасска, преподавал в донских вузах. В управлении развития систем водоснабжения Сергей Бреус трудится с 2013 года.

ИА REGNUM сообщало, что с января 2022 года организацию недолгое время возглавлял Сергей Любушкин, ранее занимавший пост директора МУП «Водоканал» Новороссийска.