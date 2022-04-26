Рим, 26 апреля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Уровень доверия к премьер-министру Италии Марио Драги за последние два месяца снизился с 58% до 54%, таковы опубликованные 26 апреля итоги опроса Demopolis.

EU2016 SK Марио Драги

При этом если избиратели леволибералов (86%) и партии Сильвио Берлускони (75%) по-прежнему поддерживают Драги, то избиратели двух других входящих в правящую коалицию партий, правоконсервативной «Лиги» и популистского «Движения 5 звезд» — скорее не поддерживают (48% и 46%) соответственно.

Представители большинства политических партийи всех основных СМИИталии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

Драги, бывший главы Центробанка ЕС, в украинском вопросе неожиданно для многих наблюдателей занял жесткую прокиевскую позицию. Эксперты объясняют это его планами занять пост генсека НАТО.