Рим, 26 апреля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. 27 апреля комиссия по регламенту сената Италии проведет внеочередное совещание, посвященное обсуждению поведения главы комитета по международным вопросам, представителя популистского «Движения 5 звезд» Вито Петрочелли.

Fratello.Gracco Зал заседаний итальянского сената

Как сообщалось ранее, Петрочелли, по мнению леволибералов, высказал недостаточно проукраинскую позицию, а 25 апреля и вовсе решился использовать выделение буквы Z в одном из своих постов в социальных сетях.

«Мы не можем терпеть, чтобы такой стратегический политический институт (комитет — прим.) был заложником своего пропутинского руководителя», — заявила заместитель Петрочелли Лаура Гаравини. Леволибералы требуют отстранения Петрочелли.

Представители большинства политических партийи всех основных СМИИталии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.