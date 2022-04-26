Химки, Московская область, , 22:30 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 35-летнего российского центрального полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова лучшим игроком прошедшего 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Во встрече с самарскими «Крыльями Советов» (3:1) Денис Глушаков отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, одной успешной обводкой и одним удачным отбором. Точность передач Глушакова составила 85%.

Помимо Дениса Глушакова, в символическую сборную лучших игроков 26-го тура чемпионата России вошли Артур Нигматуллин («Нижний Новгород», 7.3), Илья Самошников («Рубин», 7.6), Монтассар Тальби («Рубин», 7.3), Егор Тесленко («Рубин», 7.8), Марио Фернандес (ЦСКА, 7.8), Вячеслав Подберезкин («Урал», 7.5), Рифат Жемалетиднов («Локомотив, 8.3), Александр Ломовицкий («Рубин», 8.2), Максим Глушенков («Крылья Советов», 7.8) и Эрик Бикфалви («Урал», 8.0).